Un nuovo caso di positività al covid è stato registrato a Calatabiano (Catania). Si tratta di un uomo di 43 anni, attualmente in quarantena presso la propria abitazione. La notizia è stata trasmessa ieri dalla Prefettura di Catania alla locale stazione dei Carabinieri che ha prontamente informato il primo cittadino, Giuseppe Intelisano.

“Il commissario ad acta Pino Liberti – dice Intelisano – ha confermato la notizia di questo nuovo caso di positività al covid nel nostro comune. L’asp ha attivato tutti i protocolli sanitari e l’uomo è attualmente in isolamento domiciliare. Nonostante questi due casi, registrati in pochi giorni, la situazione non deve generare allarmismo nella comunità, ma maggiore attenzione”.

“E’ fondamentale, oggi più che mai – prosegue il sindaco -, rispettare scrupolosamente tutte le misure: utilizzare la mascherina anche all’aperto, se in presenza di altre persone; mantenere il distanziamento sociale ed evitare assembramenti”.

“Di concerto con il comandante della polizia locale – dice ancora il primo cittadino – abbiamo predisposto più controlli nelle piazze, nei parchi ed in tutti i luoghi di ritrovo del territorio comunale per garantire il rispetto delle nuove disposizioni regionali”.

“Invito tutti i cittadini – conclude Intelisano – a scaricare l’app Immuni, sviluppata dal Governo Nazionale per il tracciamento automatico dei soggetti positivi al coronavirus. Stiamo monitorando attentamente l’andamento della pandemia e stiamo valutando nuove iniziative per la sicurezza delle nostre scuole da condividere con la dirigente scolastica”.

Nella foto: Calatabiano (Catania), piazza Vittorio Emanuele

