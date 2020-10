A Bronte (Catania) i contagi da covid-19 aumentano notevolmente (da 37 a 70 nel giro di pochi giorni, con 203 persone attualmente in isolamento) e il sindaco Pino Firrarello convoca in municipio i medici di famiglia, insieme a quelli ospedalieri, per mettere a punto una strategia, ottenere dei consigli sulle precauzioni da adottare per cercare di evitare l’espandersi del virus.

“Nonostante le precauzioni, – ha affermato il sindaco in apertura – il virus sembra inarrestabile, al punto che la situazione rischia di diventare ingestibile. I medici sono la frontiera di questo fenomeno. A voi chiedo, al di là dei provvedimenti adottati a livello regionale e nazionale, se ci sono altre indicazioni da fornire o provvedimenti da adottare per tutelare la salute pubblica”.

“Ed i medici – secondo quanto si legge nel comunicato del Comune – hanno subito risposto all’appello, descrivendo i fenomeni della pandemia da diverse sfaccettature. Per alcuni, “solo un nuovo lockdown potrebbe arginare l’avanzare del virus, poiché esso si nutre di socialità”.

Per altri i provvedimenti necessari sono senza dubbio la “chiusura delle scuole, del mercato e del cimitero”, perché “se è vero che dentro le aule scolastiche è impossibile il contagio, genitori e studenti assembrati all’uscita degli istituti rendono vano il proficuo lavoro dei presidi”.

Per i medici poi non va dimenticata “la convivialità familiare e soprattutto il contagio che può avvenire con maggiore facilità nei luoghi chiusi. Per questo alla popolazione bisognerebbe raccomandare, oltre che lavarsi le mani, indossare la mascherina e mantenere distanziamento, ed anche l’areazione dei locali, anche quelli di casa, almeno 5 minuti ogni mezz’ora”.

Affrontato anche il problema di chi è solo, con il sindaco che “ha attivato in proposito il servizio di solidarietà sociale e la rete che bisogna rafforzare fra medicina ospedaliera e del territorio”.

“Intanto – scrive l’ufficio stampa del Comune brontese – una buona notizia. Ieri al mercato tutti hanno indossato la mascherina, clienti e commercianti, rispettando le regole senza creare assembramenti”.

Nella foto: il vertice di oggi al municipio di Bronte (Catania) tra il sindaco e i medici della città

Redazione