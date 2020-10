Il sindaco di Belpasso, Daniele Motta, ha convocato una riunione operativa di Protezione Civile, dove insieme all’assessore Guglielmino, ai tecnici comunali, al Gruppo dei volontari comunali di Protezione civile e alla Misericordia, si è stabilita la riapertura del Centro Operativo Comunale di protezione Civile per il monitoraggio dei casi di coronavirus attivi e degli isolamenti domiciliari non positivi.

Nei prossimi giorni ripartiranno le sanificazioni delle strade sopratutto in prossimità delle scuole e delle zone più sensibili.

La Misericordia di Belpasso ha dato disponibilità per dare assistenza alle famiglie che si trovano in isolamento consegnando a domicilio la spesa, le medicine o altri beni di prima necessità.

Nelle prossime ore – scrive l’Amministrazione comunale in un comunicato stampa – comunicheremo le ulteriori azioni che verranno messe in campo, si raccomanda la massima attenzione e l’utilizzo della mascherina anche all’aperto.

Nella foto: il municipio di Belpasso (Catania)

Redazione