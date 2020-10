“Purtroppo devo informare la comunità scolastica che, in data odierna, due alunni appartenenti allo stesso nucleo familiare sono risultati positivi al Covid-19. Gli alunni risultati positivi hanno frequentato fino a giovedì 24 e l’altro fino a venerdì 25 settembre”.

La dirigente scolastica dell’istituto comprensivo “Giovanni Paolo II” della frazione di Piano Tavola, nel comune di Belpasso (Catania), Elga Maria Grazia Schembri, scrive oggi una lettera alla comunità scolastica informandola della notizia. E aggiunge: “La sottoscritta appena saputo del contagio, ha preso contatti con il Ddp (Dipartimento di prevenzione, ndr.) che domani, essendo trascorsi già 10 giorni dall’ultimo giorno di frequenza, potrà eseguire test antigenico rapido ai contatti stretti dei due alunni, in modo da potere individuare immediatamente se vi sono altri contagiati”.

Salgono quindi a 6 i casi di Covid-19 che coinvolgono la comunità scolastica della frazione di Piano Tavola: 5 riguardano l’edificio centrale dell’Istituto comprensivo Giovanni Paolo II (una insegnante e quattro alunni) e uno il plesso staccato “Sandro Pertini”, dove è stato riscontrato un contagio di una collaboratrice scolastica. Nei giorni scorsi i due edifici sono stati sanificati e due classi degli stessi sono state messe in quarantena.

Pochi minuti fa il sindaco di Belpasso, nella sua pagina facebook, conferma la notizia, aggiungendo un caso in più – sicuramente registrato fuori dalla scuola, anche se non è spiegato se si è verificato nel centro città, oppure nella stessa frazione – rispetto ai due segnalati dalla dirigente: “Cari concittadini – scrive Motta – mi duole comunicare che i casi attivi di coronavirus a Belpasso sono sono saliti a quota 10. Abbiamo purtroppo tre casi in più rispetto all’ultimo aggiornamento”.

Nell’istituto comprensivo di Piano Tavola, intanto, sono previsti per domani i test rapidi per gli insegnanti a cura del personale dell’Azienda sanitaria provinciale. Solo che nei giorni scorsi il primo cittadino ha deciso la chiusura di tutte le scuole (comprese quelle delle frazioni) per il passaggio del Giro d’Italia.

“Dopo il periodo estivo – scrive ancora il sindaco – stiamo andando verso un progressivo innalzamento dei casi sia su scala nazionale che regionale. La buona notizia è che i casi ospedalizzati sono in una percentuale bassissima e la stragrande maggioranza dei casi vive questo virus con il semplice isolamento domiciliare. Siamo nella fase di convivenza col virus senza mai abbassare il livello di attenzione sia nelle regole igieniche che nel distanziamento”.

“Capisco le preoccupazioni di tutti – ribadisce Motta – ma affinchè un’emergenza venga superata bisogna che ci sia un’azione corale delle istituzioni ognuna con le proprie competenze, io ritengo che L’ASP stia facendo un lavoro straordinario nella gestione dei positivi e nel tracciamento della catena dei contagi, a tutti gli operatori sanitari va il mio sentito GRAZIE”.

“Noi come comune – spiega il sindaco – facciamo il nostro lavoro nella consapevolezza di fare parte di un sistema integrato e sinergico nella gestione di questa emergenza. Resta inteso che se i casi aumenteranno ancora sarà riaperto il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile. Auguro a tutti i concittadini positivi una veloce guarigione e a tutti voi una buona serata”.

