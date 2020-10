Diciannove casi di Covid a Belpasso (Catania): 17 pazienti sono in isolamento domiciliare e 2 ricoverati in ospedale. Questi i numeri forniti poco fa dal sindaco della città etnea Daniele Motta, dopo aver ricevuto l’ultimo aggiornamento dall’Azienda sanitaria provinciale (Asp).

“La situazione dei contagi – ammette il sindaco – si sta evolvendo e i numeri sono in aumento sia a livello nazionale che regionale”. “Abbiamo quattro contagi in più”, aggiunge Motta, rispetto a pochissimi giorni fa, “fortunatamente tutti – afferma – in isolamento domiciliare”.

Ormai non passa giorno, a Belpasso (e non solo), in cui non ci sia la notizia di nuovi contagi. E quando sembra che tutto possa normalizzarsi, arriva la doccia fredda di nuovi contagi, che magari non crea il panico, ma certamente non incoraggia a guardare l’immediato futuro con grande ottimismo.

“Siamo in una fase – seguita il primo cittadino – in cui si esclude in nuovo lock down, e in cui, cercando di vivere una vita normale, dobbiamo convivere con il virus. Ma oggi più che mai è importante che l’attenzione sia massima nell’utilizzo della mascherina e nelle norme igieniche”.

“In questi giorni – conclude Motta – ho letto di tutto sui social e nel massimo rispetto delle opinioni di ognuno vi voglio dire che SE CI PROTEGGIAMO NON SBAGLIAMO DI SICURO”.

Redazione