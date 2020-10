La maggioranza del Consiglio comunale di Catania vota il rendiconto del Bilancio 2018 e sferra un duro attacco contro “gli scellerati attacchi dell’opposizione” che porterebbe avanti manovre “subdole e inutili”.

Attraverso un documento, i capigruppo (di cui nell’atto vengono omesse le generalità) che sostengono l’Amministrazione comunale (“Salvo Pogliese Sindaco”, “In campo con Pogliese”, “Fratelli d’Italia”, “Muovititalia”, “Grande Catania”, “Diventerà Bellissima” e “Forza Italia”), informano l’opinione pubblica che “nella serata di mercoledì 28 ottobre, in Consiglio Comunale, si sono votate due importanti delibere: il nuovo regolamento Imu e il rendiconto del Bilancio 2018”.

“Ciò – si legge nella nota – è stato possibile grazie al forte senso di responsabilità dei gruppi consiliari di maggioranza, presenti in modo compatto, che hanno risposto con i fatti alle strumentali insinuazioni, formulate a mezzo comunicati stampa, dall’opposizione. Sono circolate notizie prive di ogni fondamento che si sono scontrate nei fatti con il grande spirito di abnegazione da parte del Senato Cittadino”.

“Parliamo – scrivono i capigruppo che sostengono la Giunta – di quella maggioranza consiliare, costantemente a sostegno dell’Amministrazione Pogliese, che dall’inizio della consiliatura si è sempre presa le proprie responsabilità in merito a decisioni di vitale importanza per la città di Catania. Votare atti importantissimi, tra gli altri il bilancio stabilmente riequilibrato (approvato dal Ministero) e da ultimo il rendiconto del bilancio del 2018 che certifica- se mai ce ne fosse ancora bisogno- il fallimento della scorsa gestione amministrativa, perché sancisce il disavanzo di un miliardo di euro, è l’occasione per rispedire al mittente gli scellerati attacchi all’Amministrazione comunale”.

“Un gesto – seguitano i consiglieri – che ribadisce come questa maggioranza c’è e lo dimostra non da oggi ma dal primo momento del suo insediamento, considerato che in due anni e mezzo, al netto dei fisiologici e naturali momenti di dibattito al suo interno, sono state moltissime le delibere votate e spesso senza alcuna partecipazione da parte delle forze di opposizione che pochissime volte sono rimaste in aula, optando invece per manovre subdole e inutili, al solo fine di far cadere il numero legale oppure astenendosi dal prendere posizione”.

“Tutti i gruppi consiliari e politici – prosegue il documento – che due anni e mezzo fa sposarono il progetto del sindaco Salvo Pogliese, ribadiscono ancora oggi di voler portare avanti tutto ciò che è stato programmato, uniti e fermamente convinti della bontà e necessità di continuare nell’azione di salvataggio della città, perpetrando nell’opera di riordino dei conti del Comune, in modo tale da uscire il prima possibile dal baratro del dissesto”.

“Restiamo fermi – concludono – nel sostenere la forte collaborazione con il Vice Sindaco facente funzioni e con tutti gli Assessori che, rimboccandosi le maniche e senza troppi proclami, stanno affrontando e gestendo anche la delicata fase della pandemia in corso, sottolineando la grande utilità del dialogo costante con il Consiglio Comunale”.

Nella foto: il municipio di Catania

Redazione