Il sindaco di Bronte (Catania) Pino Firrarello non perde tempo e, a pochi giorni dal suo reinsediamento (è stato primo cittadino alcuni anni fa per due legislature consecutive), si reca alla Regione Siciliana per discutere direttamente con l’assessore alle Infrastrutture Marco Falcone alcuni punti fondamentali che riguardano la sua città, ovvero i lavori di ristrutturazione del Castello Nelson, i 60 alloggi di via Selvaggi fermi per problemi con le imprese, la bretella di collegamento con l’area artigianale (finanziata e non appaltata) e il ripristino della Chiesa del Rosario.

“Insieme all’assessore Falcone, che ringrazio – afferma il sindaco – abbiamo trovato soluzioni che ci permetteranno di riprendere i lavori al più presto”.

All’incontro hanno partecipato il dirigente generale del dipartimento tecnico delle Infrastrutture Fulvio Bellomo, l’ing. Salvatore Caudullo responsabile dell’Ufficio tecnico di Bronte ed il dott. Roberto Landro assessore designato della Giunta Firrarello.

“Per il completamento dei 60 alloggi di via Selvaggi – afferma Firrarello – c’è la necessità dover integrare il finanziamento che ai tempi ho ottenuto da diversi fonti, ovvero dal Ministero delle infrastrutture, dall’Istituto Case popolari e dal Comune. La possibilità di dare a 60 brontesi una casa non va perduta. Poi – continua il sindaco – ci sono i lavori di ristrutturazione del Castello Nelson fermi perché le 2 imprese, dopo aver litigato, ci propongono di farli completare ad una terza ditta. Solo l’Assessorato poteva aiutarci a risolvere i relativi problemi burocratici ed evitare la rescissione del contratto”. Quindi la bretella di collegamento fra la Ss 284 e la zona artigianale: “Si doveva validare il progetto – aggiunge – e noi abbiamo affidato il compito all’ing. Carmelo Cascone. Questo ci permetterà di procedere entro l’anno. Risolveremo anche i problemi della parcella del professionista”.

Infine la Chiesa del Rosario: “E’ reduce dai lavori di adeguamento statico – spiega Firrarello – ma stucchi e decori vanno rinfrescati. Lo so da anni, da sempre mi sono occupato di questa Chiesa. Oggi abbiamo avuto l’ok dall’assessore Falcone ad utilizzare i ribassi dei lavori di questa stessa chiesa e quella di San Vito. Una bella soluzione che ci consentirà di riportare il nostro bel monumento all’antico splendore”.

Nella foto: un momento dell’incontro tra il sindaco di Bronte (Catania) Pino Firrarello e l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, insieme ai tecnici del comune etneo

Redazione