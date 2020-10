La “giornata della memoria” in ricordo della terribile eruzione che nel 1669 seppellì l’antica Belpasso e diversi centri viciniori e arrivò fino a Catania. Ne hanno parlato in video conferenza i presidenti della Fondazione Carri di Santa Lucia Antonino Girgenti e della Fondazione Margherita Bufali Vito Sapienza, a un’audizione della V Commissione dell’Assemblea regionale siciliana in merito ai fatti di allora. Questa la testimonianza di Girgenti:

“Poter parlare dei luoghi a noi più cari nella speranza di vederli presto tutelati e valorizzati, dalla chiesa della Misericordia di Malpasso a Cisterna Regina, non poteva essere occasione migliore per segnalare il percorso (oggi sentiero del Club alpino italiano 786) della Regia Trazzera che costeggia il costone lavico occidentale del 1669 fino al quartiere Gattaino e del suo meraviglioso paesaggio”.

“Indicata la volontà di oltre 20 associazioni locali – spiega il presidente della Fondazione Carri di Santa Lucia – impegnate nel preservare questa zona e di aver già presentato delle osservazioni al piano paesistico regionale”.

“Ho inoltre segnalato – conclude Girgenti – alla V Commisione la presenza di torrette, terrazzamenti e muri a secco oggi seriamente minacciati dal cemento, oltre al già citato sentiero, nella speranza di farli rientrare completamente nel percorso storico del 1669. Augurandomi che il tutto diventi presto realtà”.

Redazione