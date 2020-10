Mala tempora currunt al Comune di Belpasso, come sostengono i Cinque Stelle, oppure no? Pomo della discordia: il rendiconto di gestione 2019, per il quale, scrivono i 5S, “la Regione commissaria il Comune”. Ragione per la quale aggiungono: “Maggioranza Motta allo sbando, la commissione Bilancio non si riunisce da tempo”.

Questo il resoconto che sulla vicenda fa il capogruppo pentastellato al Consiglio comunale Damiano Caserta: “Commissariato il Comune di Belpasso per non aver approvato il rendiconto di gestione per l’anno 2019, e un grosso rischio si corre pure per il bilancio 2020 da approvare entro nove giorni”.

“Una situazione di stallo imbarazzante – spiega Caserta – che riguarda gli organi istituzionali di Belpasso, dove ‘il consiglio comunale si riunisce con pochissimi punti all’ordine del giorno, in media una volta ogni 30 o 40 giorni”. “Da agosto ad oggi – dice il consigliere – solo due sedute, e, nel caso che ci interessa, la commissione bilancio non si riunisce da luglio”.

“Con il decreto dirigenziale n.295 del 16 settembre 2020 – si legge nel comunicato dei 5S – , l’Assessorato regionale Autonomie locali e Funzione pubblica ha nominato il commissario ad acta, la cui indennità è a carico del Comune inadempiente, che dovrà predisporre gli atti necessari per l’approvazione del rendiconto di gestione per l’anno 2019”.

“Sappiamo – continua Caserta – che con delibera di Giunta 118 del 23 settembre 2020, quindi dopo il decreto regionale, è stato approvato lo schema sul rendiconto, che però ancora manca di altri atti, per i quali a questo punto dovrebbe intervenire il commissario, sostituendosi anche allo stesso Consiglio comunale”.

“Inoltre – aggiunge la nota – , mancano pochi giorni alla scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno in corso, il principale strumento di programmazione economica del Consiglio comunale, che l’amministrazione comunale avrebbe dovuto approvare prima che inizi l’anno da programmare “e invece – conclude Caserta – ci troviamo a dover approvare un bilancio di previsione di un anno che sta per passare”.

Nella foto: l’Aula consiliare del municipio di Belpasso (Catania)

Redazione