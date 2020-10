Il Movimento 5 Stelle di Belpasso, assieme al gruppo presente all’Assemblea regionale siciliana, denuncia ancora una volta i miasmi che spesso avvolgono il centro abitato della frazione di Piano Tavola e invitano a firmare la petizione presente nella piattaforma Change.org e promossa da Giovanni Maugeri.

“A causa dell’aria irrespirabile e insalubre di Piano Tavola – scrivono i 5S -, dopo numerose denunce e lettere alle autorità comunali e regionali competenti, i cittadini sono ormai esasperati”.

“Sosteniamo la loro battaglia – si legge nella nota – affinché chi di competenza agisca e lo faccia in fretta. Da due anni (i cittadini, ndr) chiedono alla politica di intervenire. La commissione ‘Ambiente’ comunale, dopo due timide riunioni del novembre del 2019 è rimasta al palo, mentre chi dovrebbe curare gli interessi del territorio su più alti livelli di governo regionale rimane stranamente silente, ad eccezione della frase ormai abusata ‘stiamo monitorando la situazione”.

“Grazie al pressing della nostra portavoce Gianina Ciancio in Assemblea regionale siciliana – è scritto nel comunicato -, è stata installata una centralina dell’Arpa (Agenzia regionale per l’ambiente) per rilevare la presenza di tali miasmi, oggetto di esposti all’Autorità giudiziaria, ed ha ottenuto pure che gli abitanti della frazione belpassese potessero inviare le segnalazioni di cattivo odore attraverso una applicazione scaricata sui cellulari”.

“Dall’opposizione al governo cittadino – conclude il documento -, il nostro portavoce Damiano Caserta ha portato il malessere dei belpassesi di Piano Tavola presso la conferenza Arpa dello scorso 31 luglio e ha invitato già diverse volte la commissione comunale ‘Ambiente’ a riunirsi per riprendere in mano la vicenda per la quale oggi vi chiediamo di contribuire apponendo la vostra firma”.

Nella foto: la frazione di Piano Tavola avvolta da una coltre che, secondo gli abitanti, rende l’aria irrespirabile

Redazione