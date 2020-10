Covid-19. Aumentano con costanza quotidiana i casi di contagio a Belpasso (Catania): oggi 82 quelli complessivi (dal 3 agosto in poi), 12 in più rispetto a quelli rilevati due giorni fa. 69 sono i casi attivi, 10 i guariti, 2 i ricoverati in ospedale, 3 i deceduti, compresa la persona che ieri ha perso la vita, alla cui famiglia il sindaco Daniele motta, nel suo bollettino Facebook, esprime le sue più sentite condoglianze.

“In questo clima di cordoglio – scrive il primo cittadino – qualsiasi parola risulta sicuramente superflua, permettetemi di dire solo poche cose: che il nostro spirito non si abbatta, continuiamo a rimanere fermi in quello che è il nostro dovere, ovvero fare molta attenzione nell’applicazione di tutte le norme”.

“Con l’obiettivita’ che ritengo ha sempre caratterizzato questi aggiornamenti – spiega il sindaco – vi dico che per fortuna, anche se il numero è crescente, la maggior parte (dei contagiati, ndr.) si trova in isolamento domiciliare con pochi o zero sintomi, dunque in buone condizioni e per lo più i contagi si contano all’interno dello stesso nucleo familiare. Non vuole essere una consolazione ma è un’analisi oggettiva dei dati, così come è la realtà”.

“Chiudiamo con un’informazione di servizio – conclude Motta – : oggi abbiamo ultimato la sanificazione dei cortili e spazi interni di tutti gli edifici scolastici della nostra città”.

Luciano Mirone