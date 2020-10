Quarantacinque casi di coronavirus da agosto ad oggi (più i 24 riscontrati nel periodo del lockdown), 36 effettivi registrati oggi, un deceduto (tre nella fase 1), 8 guariti, 2 ricoverati in ospedale (1 in più rispetto a ieri). Sono i numeri “destinati a salire” che fornisce il sindaco di Belpasso, Daniele Motta, nel suo consueto bollettino sui contagi da Covid-19, che quotidianamente stila nella sua pagina Facebook. Fino a ieri eravamo ad un totale di 37 casi. Segno che le positività salgono di giorno in giorno senza interruzione e al tempo stesso e che l’aumento dei tamponi e dei test sierologici effettuati anche da parte delle strutture private stia producendo dei dati più vicini alla realtà rispetto alla Fase 1.

“Riteniamo giusto – scrive il sindaco – che la cittadinanza sappia quale sia lo stato reale delle cose, e poi per cercare di indurci ad un crescente senso di responsabilità, verso noi stessi, i nostri cari, e i soggetti più deboli della nostra società”.

“Sono in corso – spiega Motta – le operazioni di sanificazione nelle strutture comunali, domani toccherà alle scuole e alle strade, le pattuglie delle forze dell’ordine vigileranno con maggiore intensità, il Centro Operativo Comunale della Protezione Civile è attivo da oggi in Piazza Municipio”.

“Nelle ultime ore – afferma il primo cittadino – si sono moltiplicati post e commenti di accuse per la presunta mancata sanificazione dei plessi scolastici. Vi assicuro che non c’è stata alcuna disattenzione e nessuna leggerezza, vi chiedo solo fiducia perchè il proliferare di discussioni crea solo confusione e panico”.

“L’unico modo – dice ancora il sindaco – per venire fuori da una situazione così delicata è rimanere uniti, fidarci, sapendo che io e tutti qui al Comune abbiamo figli che frequentano le stesse scuole dei vostri figli a Belpasso… Perseguiamo tutti lo stesso fine rispettando le regole e segnalando certamente quanto si ritiene opportuno”.

“L’amministrazione – prosegue – sta lavorando seguendo un programma preciso e una serie di azioni per la gestione di questa difficilissima emergenza”.

“A partire dall’aumento vertiginoso dei contagiati – seguita il primo cittadino – occorreva innanzitutto sanificare gli edifici comunali a causa di un dipendente risultato positivo (ed in queste ore stiamo tracciando insieme all’ASP la catena dei suoi contatti stretti). Capite bene che se si dovesse fermare il Comune risulterebbe difficilissima qualunque altra azione”.

“Nonostante ciò – afferma Motta – stamattina ho firmato una Ordinanza di chiusura di tutti i plessi scolastici per la sanificazione che avverrà nella giornata di domani, giovedì 15 ottobre, a cura di una ditta specializzata”.

Il programma delle sanificazioni è il seguente:

Scuola Media “Nino Martoglio”

Scuola elementare “Madre Teresa di Calcutta” plesso centro.

Scuola elementare “Madre Teresa di Calcutta” plesso via Capuana.

Scuola elementare “Madre Teresa di Calcutta” plesso via Vittorio Emanuele.

Scuola elementare “Madre Teresa di Calcutta” plesso ex Tribunale.

Scuola elementare “Madre Teresa di Calcutta” plesso ex ITIS.

Scuola elementare “Madre Teresa di Calcutta” plesso VIII Traversa.

Scuola elementare “Madre Teresa di Calcutta” plesso Via Scuole Medie.

Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II” Plesso centrale.

Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II” Plesso Via Sandro Pertini.

Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II” Plesso Via Mongibello.

Domani, inoltre, a cura della Misericordia e del gruppo dei volontari comunali di Protezione Civile verranno sanificate tutte le strade adiacenti ai plessi scolastici.

Redazione