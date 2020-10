Il sindaco di Calatabiano (Catania) Giuseppe Intelisano è il nuovo presidente del Parco Fluviale dell’Alcantara, succedendo al dimissionario Giuseppe Arena. La decisione è stata presa all’unanimità dai componenti del Comitato esecutivo dell’Ente Parco, riunitosi lo scorso 27 ottobre. Presenti alla seduta: il direttore reggente, Antonino Lo Dico; il sindaco di Calatabiano, Giuseppe Intelisano (dal 2016 vice presidente del Parco); il sindaco di Randazzo, Francesco Sgroi; l’ispettore capo del Corpo Forestale di Catania, Francesco Badalà.

“Svolgerò questo incarico con il massimo impegno – dichiara Intelisano – in modo da dare continuità alle politiche del mio predecessore, Giuseppe Arena, finalizzate alla promozione e alla tutela dell’ambiente. Il Parco ha molte criticità e problematiche da risolvere, ma allo stesso tempo vanta un patrimonio immenso, sotto il profilo geologico, floristico e faunistico, archeologico, pertanto rappresenta una straordinaria risorsa turistica e culturale per un territorio molto vasto che, allo stato attuale, abbraccia 12 comuni del messinese e del catanese. E’ mio intendimento, in qualità di presidente, convocare a breve un incontro con tutti i sindaci e con l’assessore regionale all’Ambiente, Cordaro, per stabilire un percorso comune e tutte le iniziative da attuare per il buon funzionamento dell’ente”.

Esprimono soddisfazione il vice sindaco e gli assessori del comune di Calatabiano: “Si tratta di una straordinaria opportunità per il territorio e per la sua valorizzazione”.

