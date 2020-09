“A lungo atteso e ripetutamente invocato da operatori sanitari e utenti, il restyling dell’ospedale San Vincenzo di Taormina adesso appare davvero più vicino”. Lo rende noto il governo siciliano che nel suo sito spiega che per il rifacimento della struttura ha stanziato quasi 27 milioni di Euro.

“Dopo avere siglato un’apposita convenzione con l’Asp di Messina – si legge – , l’Ufficio speciale della presidenza della Regione Siciliana ha infatti elaborato il progetto di fattibilità tecnica ed economica che prevede la realizzazione di due nuovi corpi, uno a monte e l’altro a valle, destinati a ospitare parcheggi, nuovi servizi e una elisuperficie in grado di rispondere con tempi di intervento molto rapidi alle situazioni di emergenza”.

“La struttura voluta dal governatore Nello Musumeci – prosegue la nota – e diretta da Leonardo Santoro ha impresso in tal modo una significativo impulso a un iter arenatosi nel 2012 e che può ripartire con tempi definiti e obiettivi precisi, facendo compiere al nosocomio un ulteriore salto di qualità”.

«Quello redatto dai nostri tecnici – spiega il presidente Musumeci – è un progetto che porta in dote tutta quella funzionalità che finora è mancata a una struttura sanitaria di così alto livello. Si potrà, infatti, ovviare alla cronica carenza di posti auto e alle strutturali deficienze che riguardano l’accessibilità, rendendo un servizio adeguato ai cittadini che raggiungono l’ospedale di contrada Sirina. L’elipista, inoltre, andrà a colmare un vuoto e a soddisfare un’esigenza che si avverte continuamente».

“In particolare – si legge nel comunicato -, la piazzola per l’elisoccorso sarà realizzata nel corpo a monte composto da sette piani e dove, tra l’altro, troveranno spazio anche un centro direzionale, alcuni locali per ospitare i familiari dei degenti, una cucina con self-service e un auditorium. Sette piani anche per il fabbricato a valle che sarà adibito a parcheggio. Potrà contenere fino a 283 auto e 76 motocicli”.

Nella foto: il progetto di restyling dell’ospedale di Taormina (fonte Regione Sicilia)

Redazione