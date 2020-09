Guardateli, guardateli bene e attentamente, guardatene ogni particolare, i piedini, i capelli, lo sguardo lontano, le scarpe troppo grandi, il giocattolo che tengono tra le mani che è l’unico loro bene, tutto ciò che posseggono… e poi ditemi: sono questi i nostri nemici? sono questi coloro che ci rubano?… cosa ci rubano a noi miseri italiani, COSA CI RUBANO? sono loro a cui è giusto gridare: “Bastardi!” o augurare l’annegamento in mare?

Io non so esprimere il dolore che provo nel vivere in un paese così. Io non so dire. Bambini del mondo unitevi contro l’odio e dateci un segnale di umanità che noi da soli non ne siamo capaci.

Cinzia Caminiti Nicotra