Deteneva 25 dosi di eroina pronte per essere smerciate. Ma i Carabinieri della Stazione di San Giovanni La Punta (Catania) hanno arrestato nella flagranza il 35enne Natale FERRERA di Viagrande (Ct), poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari di pattuglia hanno fermato per controllo quella Fiat Idea condotta dal 35enne il quale, mostrando un eccessivo nervosismo, è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare. Quest’ultima operazione ha consentito ai carabinieri di rinvenire e sequestrare le 25 dosi di eroina che l’uomo trasportava in auto. L’arrestato, in attesa delle determinazioni dell’Autorità giudiziaria, è stato relegato agli arresti domiciliari.

Redazione