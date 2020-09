“Assemblea per il No al referendum” del prossimo 20 e 21 settembre sulla riduzione del numero dei parlamentari. Questo il tema dell’incontro-dibattito organizzato dall’Arci e dalla Casa della sinistra di Belpasso (Catania), che si svolgerà venerdì 11 settembre 2020 presso il cortile dell’Arci in via XII Traversa, 69.

Introdurrà Valerio Buemi della Casa della Sinistra, interverranno Alessio Grancagnolo del Comitato provinciale per il No e Pippo Rapisarda, presidente dell’Arci del comune etneo. Seguirà il dibattito.

“Diciamo un secco No al taglio dei parlamentari – dice Giandomenico Morabito della Casa della sinistra di Belpasso – perché tale decisione non implica una riduzione significativa della spesa pubblica. I partiti di riferimento che sono per il Si sono quelli della casta, compreso il Pd, che a livello nazionale dice Si. Siamo per il No perché così sarebbe garantita una maggiore pluralità delle espressioni politiche e perché ci atteniamo ai valori fondativi della Costituzione italiana. Teniamo conto della scelta del Pd locale di essersi espresso per il No, in controtendenza alla scelta del partito a livello nazionale”.

