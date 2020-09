Altri due casi di Covid-19 a Santa Venerina (Catania). Lo dice il sindaco Salvatore Greco sulla pagina fcebook del Comune. Attualmente sono quattro – dalla fase 2 a oggi – i positivi in questo centro di 8559 abitanti ai piedi dell’Etna. Ad aggiornare la situazione è il primo cittadino che ne dà notizia con un post.

“Purtroppo i numeri dei contagi continuano a salire – scrive il primo cittadino – . Ad oggi, risultano quattro soggetti positivi sul territorio comunale. Tre sono asintomatici; uno paucisintomatico. Due soggetti appartengono allo stesso nucleo familiare”.

Numeri alla mano, sono quindi due, come detto, i nuovi positivi dell’ultima settimana che vanno ad aggiungersi agli altri due delle ultime due settimane: ovvero Giada, la ragazza minorenne della frazione Linera, il cui caso è stato reso pubblico dai genitori, e un’altra persona il cui caso è stato accertato una settimana fa. Sale così a quindici il numero totale dei contagiati da covid-19 dall’inizio della pandemia ad ora.

Ma a parte questi quattro soggetti, il livello di guardia delle autorità sanitarie si è alzato anche verso altre persone che sono state in contatto con gli attuali positivi: “Oltre ai positivi – scrive ancora il sindaco – sono sotto ordine di isolamento domiciliare altre otto persone, perché venute in contatto con positivi”.

Il primo cittadino non manca mai di fare raccomandazioni: “Comportiamoci in modo da evitare di dover aggiornare questi numeri”. E nell’accomiatarsi invita tutti ad essere responsabili per evitare il diffondersi dei contagi: “Con la preghiera del massimo senso di responsabilità e prudenza, il vostro sindaco”.

Nella foto: il m municipio di Santa Venerina (Catania)

Rosalba Mazza