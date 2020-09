Continuano ad aumentare i casi di positività al coronavirus a Santa Venerina, in provincia di Catania. Nel fine settimana si sono registrati altri due contagi che portano a diciassette il numero totale dei positivi dall’inizio della pandemia ad oggi. Uno di essi, anziano e debilitato da anni a causa di altre patologi, è deceduto ieri in ospedale. Attualmente i positivi sul territorio comunale sono cinque. Dal dopo lockdown ad oggi i contagiati sono sette, uno dei quali risulta guarito.

La notizia dei due nuovi casi è stata data dal primo cittadino Salvatore Greco con un post su facebook, in cui non manca di raccomandare la prudenza ai suoi cittadini. “I cinque casi attuali fanno capo a quattro diversi nuclei familiari”, spiega il primo cittadino.

“Oltre ai positivi – continua Greco – sono sotto ordine di isolamento domiciliare dodici persone. Altre, seppur senza un provvedimento, stanno cautelativamente praticando l’isolamento nell’attesa di altri accertamenti. L’entità del fenomeno impone la massima cautela che a tutti, di vero cuore raccomando”.

Della notizia del decesso dell’anziano si apprende in paese. Il malcapitato, già sofferente per altre patologie, era ricoverato in una casa di cura. Recentemente avrebbe contratto il virus a seguito di una visita.

Rosalba Mazza