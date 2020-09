Altri due casi di Covid a Santa Venerina (Catania), dopo i due registrati ieri. Sale quindi a sette il numero degli attualmente positivi al virus, tutti in isolamento domiciliare. Dall’inizio della pandemia ad oggi il numero dei contagiati è di diciannove.

Un dato ufficiale che proviene direttamente dal sindaco Salvatore Greco, il quale lo comunica attraverso la pagina facebook del Comune. Greco tiene a fare chiarezza sull’argomento e a fugare certe notizie non del tutto vere: “Il senso dei comunicati come questo, – scrive su facebook – è di far circolare solo notizie verificate e soprattutto tagliare la strada a ‘informazioni’ malfondate capaci di suscitare reazioni sbagliate: dalla sottovalutazione all’allarmismo. Mi sembra che in particolare in questo momento ci sia bisogno di chiarezza, considerato il diffondersi di notizie imprecise”.

“Almeno una ventina di altre persone, che hanno avuto contatto con i primi – scrive ancora il sindaco – , si trovano prudenzialmente in isolamento domiciliare, seppur per almeno una parte di essi vi siano addirittura i tamponi negativi. I sette attualmente positivi appartengono a quattro nuclei familiari”.

Quindi, “complessivamente, le persone riscontrate positive in questa seconda ondata epidemica, sono nove, sempre afferenti a quattro nuclei familiari. Due di loro non risultano più tra i positivi: il primo perché guarito, un secondo, purtroppo, perché deceduto. Va però precisato che la persona deceduta presentava un quadro clinico molto critico e dire che la morte sia intervenuta a causa del covid, almeno dalle mie informazioni attuali, è quantomeno temerario”.

“La persona deceduta – seguita il primo cittadino – era stata ricoverata per alcuni giorni in una casa di riposo locale. Naturalmente questa circostanza ha destato notevole preoccupazione. Tuttavia gli scenari più temuti sono andati via via scongiurandosi nonostante una buona parte dei contagi e degli isolamenti in atto registrati si debba proprio a questa circostanza”.

“Continuano i monitoraggi – dice ancora Greco – sulle persone venute in contatto con positivi, si continuano ad effettuare tamponi e continuano ad arrivare risultati che al momento ritraggono la situazione che ho fin qui descritto”.

Il sindaco non manca di chiudere con le raccomandazioni: “Deve continuare anche la nostra prudenza, anzi deve aumentare. Fa rabbia pensare che il virus dalle nostre parti era praticamente scomparso: ma ricorderete altresì che in piena estate erano scomparse anche le mascherine, il distanziamento e le cautele nei nostri comportamenti. Riflettiamoci bene e traiamone le conseguenze”.

Rosalba Mazza