“Una coppia di telecamere di ultima generazione, autoricaricabile con l’energia solare e collegata direttamente alla centrale operativa dei vigili urbani, è stata installata in via Fondo Romeo a Catania, con l’obiettivo di stanare quei malfattori che sversano abusivamente rifiuti di ogni tipo, soprattutto inerti dell’edilizia”.

Con questa nota, il Comune del capoluogo etneo comunica di proseguire l’azione di prevenzione e di repressione contro le persone incivili che abbandonano la spazzatura negli spazi aperti.

“L’iniziativa – prosegue il documento -, frutto anche della sollecitazione all’Amministrazione Comunale dei residenti e del gruppo consiliare di Forza Italia, rientra in un piano di sperimentazione promosso ai primi giorni di luglio dal sindaco Salvo Pogliese di monitorare le discariche abusive che vengono illecitamente alimentate, al fine di segnalare alla magistratura i colpevoli.

“Oltre che in via Fondo Romeo divenuta un simbolo delle tante discariche abusive – dice l’assessore Fabio Cantarella- altre telecamere si stanno installando in altre tre aree abitualmente utilizzate da soggetti che compiono traffico di rifiuti, un’azione che è a tutti gli effetti un reato con gravi conseguenze penali. Tra un mese faremo un resoconto dei risultati di questa attività di repressione e prevenzione e faremo le opportune valutazioni, per estendere in altri punti delle 151 discariche abusive esistenti, altre telecamere come deterrente per denunciare gli autori degli atti illeciti e rendere la città più vivibile, sperando di attenuare una pratica incivile purtroppo molto diffusa”.

Barbara Contrafatto