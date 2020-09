“Area ex Palazzo delle Poste e nuova Cittadella giudiziaria, cosa fare?” è il tema della conferenza stampa indetta dal Movimento 5 Stelle per sabato 12 settembre alle 10 presso la sala Coppola del municipio di Catania, dove i componenti del M5S (catanesi, regionali, nazionali ed europei) incontreranno la stampa e i cittadini per discutere del destino dell’area sita sul lungomare, che dopo la demolizione del Palazzo della posta è destinata – secondo il progetto di Comune e Regione – ad ospitare la Cittadella giudiziaria, quindi a ricevere altro cemento.

“Sono troppe le anomalie che hanno accompagnato l’iter di demolizione dell’ex Palazzo delle Poste e l’approvazione del progetto della nuova Cittadella giudiziaria”, scrivono i Cinque Stelle in un comunicato.

“Dopo aver presentato diverse interrogazioni – aggiungono – , sia a livello comunale che regionale, e aver chiesto che quell’area venga destinata ad un parco urbano, il Movimento 5 Stelle Catania”, attraverso l’incontro di sabato prossimo, vuole fare “il punto della situazione”.

“Dobbiamo fare chiarezza sull’abbattimento dell’edificio delle Poste e sulla costruzione della Cittadella in quell’area”, dicono. Per questo “invitiamo la cittadinanza ad intervenire. Non vogliamo nuove cementificazioni in viale Africa, il mare deve essere restituito ai catanesi!”.

Nella foto: l’ex Palazzo delle poste in viale Africa a Catania prima della demolizione

Redazione