“Rilanciare la zona industriale di Belpasso-Piano Tavola, con un piano a breve, media e lunga scadenza sulle azioni da intraprendere”. Questa la sintesi cui sono giunti il sindaco Daniele Motta e una rappresentanza di imprenditori, nel corso di un incontro tenutosi ieri mattina al Comune per fare il punto della situazione.

“Tutti d’accordo – si legge nel comunicato del Comune di Belpasso pubblicato sui Social – sulla creazione di un tavolo tecnico permanente, composto anche da competenze trasversali e la sottoscrizione di un accordo di programma aggiornato alla luce di un rilancio che possa tradursi, quanto prima, in un fiore all’occhiello per la comunità di Belpasso”.

Hanno partecipato all’incontro gli imprenditori Roberto Monteforte della Codisan; Francesco Russello di Etnaland e Angelo Di Fede di Icea. Punto all’ordine del giorno: il futuro della zona industriale di Piano Tavola, da poco di pertinenza dell’Ente Comunale.

“Gli imprenditori, riuniti nella società consortile CEAP – si legge nella nota comunale -, hanno accolto con grande entusiasmo l’invito del sindaco e, mediante il presidente Monteforte, hanno espresso le istanze della comunità imprenditoriale, avanzando idee e proposte. Nell’ottica di un dialogo aperto e disteso finalizzato alla cooperazione e al raggiungimento di obiettivi concreti”. “Se crescono le imprese cresce il territorio – ha detto Monteforte – se cresce il territorio cresce l’intera comunità di Belpasso”.

“Belpasso – spiega il comunicato – , territorio laborioso con indubbia vocazione industriale, sta vivendo un momento di svolta. Con la gestione della zona industriale – ha dichiarato il Sindaco – poniamo fine ai continui rimpalli di responsabilità che hanno prodotto un dannoso immobilismo nell’approntare i servizi necessari alle imprese nonché un generale degrado che di certo, ad oggi, limita lo sviluppo e non rappresenta un buon biglietto da visita per eventuali investitori. Ma da oggi, sebbene con le scarsissime risorse economiche a nostra disposizione, puntiamo a lavorare per un immediato rilancio della nostra zona industriale”.

“Unica nel suo genere perché la sola situata alle pendici dell’Etna – seguita l’articolo dell’Amministazione – , peraltro a basso rischio idrogeologico e sismico, la Zona industriale di Belpasso ha tutte le carte in regola per tale rilancio e intende farlo avvalendosi del fondamentale e appassionato aiuto del CEAP, il consorzio degli imprenditori che oggi più che mai è lieto di avere una interlocuzione unica e soprattutto vicina e consapevole dei reali bisogni”.

“Come prima azione” della nuova gestione comunale, l’Amministrazione “ha già pubblicato il bando dedicato alla pulizia che permetterà di restituire all’intera area il giusto decoro”, quindi “si provvederà all’efficientamento del sistema di illuminazione e al discerbamento, nonché alla bonifica delle discariche createsi nel tempo”.

“L’amministrazione Motta – si legge nella comunicazione – sta creando un apposito capitolo di spesa nel bilancio 2020 per la manutenzione della zona industriale; tra le priorità già fissate le due rampe, direzione Paternò e Catania, il recupero delle rotatorie, l’opportuna segnaletica e la predisposizione di un sistema di video sorveglianza”.

All’incontro di ieri sono stati presenti l’assessore alla Manutenzione Tony Di Mauro, il presidente del Consiglio Gaetano Campisi, l’assessore ai Lavori Pubblici Davide Guglielmino, l’assessore all’ecologia Andrea Magrì e il segretario generale del Comune, Loredana Torella.

Nella foto: uno scorcio della Zona industriale di Belpasso sita nella frazione di Piano Tavola

Redazione