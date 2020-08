Quinto caso di coronavirus a Belpasso (Catania) nel giro di poche settimane, dopo gli oltre venti registrati nel periodo del lockdown. Lo rende noto stamattina il sindaco Daniele Motta con il seguente comunicato: “Cari concittadini l’aumento dei contagi su scala nazionale produce inevitabilmente un aumento anche a livello locale. Pertanto mi trovo costretto a comunicarvi che oggi l’Asp ci ha reso noto altri due contagiati residenti a Belpasso. I due concittadini stanno bene e sono in isolamento domiciliare”.

“Siamo dunque giunti a quota 5 – prosegue Motta – ed io continuo a raccomandare la massima prudenza, specie a chi rientra dalle vacanze all’estero o a chi è solito frequentare luoghi affollati. Usa la mascherina, mantieni il distanziamento sociale, lavati spesso le mani, quando sei fuori non toccarti occhi, naso e bocca. Proteggi te stesso e le persone che ami alzando al massimo il livello di attenzione. Auguro ai nostri cinque concittadini una veloce guarigione”.

Come prevede la legge sulla privacy, nessun nome dei contagiati, anche se non sono pochi i cittadini che sui Social ne reclamano le generalità, in modo che si possa risalire a chi, negli ultimi tempi, è stato a contatto con le persone colpite dal virus. Un compito che- come è stato spiegato varie volte dal primo cittadino e anche da questo giornale – spetta alle Asp, che anche dopo il lockdown stanno lavorando con indagini sanitarie per risalire alle fonti del contagio in modo da prevenire l’insorgere di altri casi.

Però una cosa vorremmo dirla: non sappiamo se la media di Belpasso, rispetto a quella siciliana, sia da considerare alta o bassa. Sappiamo che una trentina di casi, compresi tre decessi – dall’inizio della pandemia fino ad oggi – in una cittadina di 28mila abitanti, non possono essere presi sottogamba.

E quindi – pur nel rispetto della privacy – non sarebbe il caso se, oltre alle dichiarazioni rassicuranti, si facessero più dichiarazioni scientifiche per rispondere a poche, semplici domande?

Ad esempio? 1) Perché in certi luoghi della provincia di Catania il virus ha maggiore incidenza rispetto ad altri centri con popolazione più numerosa? 2) Cosa determina un fenomeno del genere? Che succede a Belpasso?

Soltanto questi quesiti, tanto per capire.

Luciano Mirone