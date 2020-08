Dalla Sicilia alla conquista del web. Una sfida che è diventata realtà per Salvo La Monica, 33enne, siracusano, che dal 2010 ad oggi ha avuto un successo sempre crescente tra i giovani utenti della rete. Oggi a distanza di 10 anni è riuscito a superare la soglia di un milione di iscritti sul suo canale youtube, un traguardo molto difficile da raggiungere ma possibile, se alla base ci sono creatività e voglia di fare. Diplomato al Liceo Artistico e laureato in scenografia all’Accademia delle Belle Arti di Siracusa ha sfruttato i suoi titoli al servizio della sua passione, diventata un’occasione di lavoro.

All’inizio ha messo in atto le sue competenze digitali per rifare i principali remake di cantautori come Jovanotti, James Blunt, Nek, Paolo Meneguzzi, Linkin Park, che gli hanno permesso le partecipazioni alle passerelle televisive nazionali di Community su All Music e Social King di Rai Due. Poi nel 2012, la grande occasione: La Monica riesce ad essere tra i 10 finalisti di un Master organizzato dalla Rai e dall’Università La Sapienza di Roma che gli consente di avere anche

l’attestato di filmaker.

A differenza dei colleghi che hanno proseguito la loro carriera, avendo come punto di riferimento la capitale e come obiettivo la Tv, La Monica sceglie di ritornare nella sua Siracusa e da lì continuare il suo sogno. Una scelta dirompente che con il passare del tempo gli ha dato ragione. Con l’aiuto della maestria della mamma e della nonna, abili sarte nel confezionare costumi ad hoc che gli permettono di interpretare i personaggi più particolari tra i coosplayer, Salvo inizia ad attrarre sempre più attenzione sulla piattaforma di youtube.

I riscontri arrivano con i video di Oppa Goku Style di Dragon Ball (3 milioni di views), Kamehameha dancing (suo brano inedito con 1 milione di views) , The Mask oltre 20 milioni e 150 milioni di views. I riscontri di pubblico arrivano da oltre oceano, perché La Monica intuisce che occorreva proporre video pure in lingua inglese, che magari potevano essere

classificati banali o “demenziali” da un certo pubblico, ma che potevano destare l’attenzione di una platea molto eterogenea alla ricerca di originalità e spensieratezza. Adesso La Monica ha superato il traguardo di oltre 1milione di iscritti e, dopo il premio ottenuto per i 100 mila, Yotube è pronto ad attestare nei prossimi mesi questo nuovo guinness con un ulteriore riconoscimento.

«Sono molto felice dei traguardi raggiunti- ha detto La Monica e desidero ringraziare chi ha creduto in me come la mia famiglia e il mio manager Thewebengine. Spero nel futuro di poter continuare a seguire il mio sogno che da siciliano mi ha permesso di proiettare la mia passione e il mio lavoro in tutto il mondo grazie alle potenzialità della rete. Intanto per il mio affezionato pubblico ho già realizzato il nuovo video, dal titolo “El gato Simba es bonito y caliente”, con un nuovo personaggio virtuale ispirato al mio gatto.

Sta per uscire invece “Mask to The Future” (nuova serie), ma la mia fantasia non si esaurirà certamente qui». Al di là del successo personale, La Monica, può rappresentare quindi, un esempio da seguire per tutti, soprattutto per i siciliani che spesso danno la colpa dei loro insuccessi alla propria terra, dimostrando che occorre mettere a segno le potenzialità che sono racchiuse in ognuno di noi per raggiungere i propri obiettivi.

Sonia Distefano