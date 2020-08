Veniteme a dì che è tutto ok, che non ce n’è coviddi, che stasera annamo a ballà. Intanto, a 30 gradi e con una tuta da centro dimagranti ce stamo noi, non voi’. Questo lo sfogo di un infermiere del Policlinico Umberto I di Roma Marco Bellafiore che in un post su Facebook tenta in dialetto e con particolare verve di sensibilizzare sull’uso della mascherina e la necessità del distanziamento.

‘Tanto che ve frega, mica mi capiterà di stare con un tubo in gola mentre una macchina respira per me. Vai sereno zi, a te non capita. E se capita, ci sono quelli che per un indennità di quasi 100 euro (lorde) al mese, si fanno turni interi in stile palombaro. Andate in vacanza va, che io ancora nn ce so andato. Sarà per questo che so un po’ polemico’, conclude l’infermiere nel post che ha avuto migliaia di condivisioni.

Ansa