Una piantagione di marijuana composta da quasi 2.500 arbusti di canapa indiana di varia altezza che una volta in commercio avrebbero fruttato oltre 2 milioni di euro è stata scoperta e sequestrata da militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Catania in una zona boschiva impervia nel territorio del Comune di Licodia Eubea. Il proprietario del terreno, un ex imprenditore agricolo, è stato denunciato per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti aggravata dall’ingente quantità. Il sequestro è l’epilogo di una complessa ed articolata attività di polizia giudiziaria diretta dalla Procura della Repubblica di Caltagirone. Le Fiamme Gialle da oltre un mese monitoravano la piantagione. Sotto sequestro sono finiti anche macchinari e attrezzi . La piantagione, estesa per circa un ettaro, nelle vicinanze della SS 514, era stata creata a ridosso del fiume Dirillo, le cui acque erano utilizzate per irrigare le piante. Era stata ricavata dal disboscamento di parte dell’area ed era così nascosta agli occhi delle forze dell’ordine. Nell’area c’erano anche essiccatoi e depositi.

Ansa