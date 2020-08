Azione Civile e il suo fondatore e presidente Antonio Ingroia, ex pm e oggi avvocato antimafia, comunicano che si è formalmente costituito il comitato cittadino di Azione Civile di Marsala. Referenti e portavoce sono l’avvocato Giuseppe Basile e l’architetto Enzo Campisi.

“Il nuovo comitato cittadino – si legge nella nota del movimento – si impegna a dare il proprio contributo di idee e di impegno per il cambiamento della politica anche in vista delle prossime elezioni amministrative di Marsala”.

“In quest’ottica – è scritto nel comunicato – nelle scorse settimane sono stati già portati avanti incontri con cittadini ed esponenti di altri movimenti politici, come il portavoce del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale Aldo Rodriquez, per costruire dialoghi e luoghi di confronto in vista delle prossime elezioni amministrative”.

“In quest’estate segnata dall’emergenza sanitaria e dall’incertezza per il futuro – spiega l’ufficio stampa del movimento – nuovi comitati locali di Azione Civile stanno sorgendo in varie regioni, Marsala si aggiunge oggi formalmente all’elenco. È la dimostrazione che è sentita una forte esigenza di politica attiva, di una buona politica che guardi all’interesse dei cittadini e non ai giochi dei Palazzi. In questo percorso, in cui sono protagonisti dal basso i territori e le persone che s’impegnano per costruire un avvenire e una politica migliori, la costituzione del comitato cittadino di Marsala è un nuovo importante passo nella battaglia per una politica nuova e partecipata per costruire dal basso e in modo davvero orizzontale il progetto del Terzo Polo Costituzionale e Popolare”.

“Un fronte politico – conclude il documento – che guardi al mondo reale, alla società che soffre e che deve coalizzarsi, organizzarsi, ribellarsi contro questo Palazzo del Potere sempre più distante dai cittadini. Contro ogni forma di mafia e corruzione, per un’Italia più libera e sovrana, finalmente più Giusta e che sappia coniugare Sviluppo, Diritti, Lavoro, Libertà, Progresso e Legalità. Per una vera alternativa politica alla Destra Nazionalista e al Polo della Conservazione Europeista!”.

Nella foto: l’ex magistrato Antonio Ingroia, oggi avvocato, fondatore e leader di Azione civile

Redazione