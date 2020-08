Una cravatta tagliata a metà è stata fatta trovare al deputato regionale Claudio Fava nel suo ufficio all’Assemblea regionale siciliana. “La stanza solitamente è chiusa a chiave”, scrive il sito di Repubblica.it. Il fatto è stato denunciato alla polizia che ha aperto un’indagine.

Fava è presidente della Commissione regionale Antimafia e si è occupato di diverse inchieste di rilievo come quella sul depistaggio delle indagini sulla strage di Via D’Amelio, sul caso Montante, sui ciclo dei rifiuti in Sicilia e sull’attentato all’ex presidente del Parco dei Nebrodi, Giuseppe Antoci.

“Il fatto, inquietante – scrive ancora Repubblica -, in quanto dimostra la possibilità per chiunque di accedere agli uffici del parlamentare che vive sotto scorta, è stato comunicato al presidente dell’Ars Miccichè. Gli inquirenti potrebbero acquisire le immagini delle videocamere di sorveglianza. La stanza di Fava si trova in un’area interna del palazzo, chiusa ai visitatori”.

Nella foto: il deputato siciliano Claudio Fava, presidente della commissione antimafia della Regione Sicilia

