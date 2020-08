Brutto Ferragosto per una persona di Belpasso (Catania) risultata ieri positiva al Covid-19, e certamente non piacevole per i 28mila abitanti, che adesso si ritrovano con un secondo caso in undici giorni (l’altro si era verificato lo scorso 4 agosto), dopo gli altri ventiquattro registrati dall’inizio della pandemia. Un bilancio negativo, quello della cittadina etnea, dove si sperava che l’arrivo dell’estate spegnesse definitivamente il virus.

Purtroppo non è così. E lo dice a chiare lettere il sindaco Daniele Motta, il quale ieri ha scritto nel suo profilo Facebook: “Concittadini mi duole comunicare proprio oggi un secondo contagio nel nostro territorio”.

“Secondo” – deduciamo – rispetto a quello verificatosi il 4 agosto. Ma sugli altri 24 registrati nei mesi scorsi (compresi tre decessi), al municipio di Belpasso – non si capisce perché – si preferisce tacere, come se un calcolo complessivo dei contagi fosse un argomento tabù.

“AD OGGI – scrive a caratteri cubitali Motta – CI SONO 2 (DUE) CASI ATTIVI A BELPASSO”. “Anche questo secondo caso – seguita il sindaco – non si trova in ospedale ma in isolamento domiciliare”.

“I contagi in Sicilia – dice ancora il primo cittadino – stanno crescendo e questo ci deve fare capire che non possiamo abbassare il livello d’attenzione. La mascherina serve a proteggere noi e i nostri cari quindi non indossarla fa male solo a noi. Mi rivolgo soprattutto ai più giovani, se non riuscite a mantenere la distanza di sicurezza anche all’aperto, indossate la mascherina!”. Infine: “Auguro ai nostri due concittadini una veloce guarigione”.

Nella foto: il municipio di Belpasso (Catania)

Luciano Mirone