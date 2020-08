Terzo caso di Covid-19 a Belpasso (Catania) dopo il periodo del lockdown. Lo rende noto oggi il sindaco Daniele Motta con una nota sui Social: “Cari concittadini – scrive Motta – mi spiace comunicare che nella città di Belpasso siamo giunti a quota tre casi positivi. Ai due ancora attivi ufficializzati all’inizio del mese, oggi l’ASP ci ha reso noto il terzo contagiato”. Il quale – assicura il sindaco – è stato “raggiunto personalmente da me al telefono, è in isolamento domiciliare (come gli altri due) e, nonostante tutto, in buone condizioni di salute”.

“Approfitto dell’occasione – conclude il primo cittadino – per raccomandare ancora una volta la massima prudenza nella vita sociale di ognuno, soprattutto ai giovani, utilizzare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale. Auguro ovviamente ai nostri tre concittadini una veloce guarigione ed auguro a tutti voi una buona giornata”.

Redazione