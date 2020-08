“La battaglia dei giornalisti del quotidiano ‘La Sicilia’ si fa in questi giorni più aspra e la Cgil Sicilia, la Cgil di Catania e la Slc Cgil di Catania, si dichiarano ancora una volta solidali e pronti a lottare al loro fianco”.

Il sindacato si dichiara vicino ai cronisti del giornale catanese, che ultimamente vivono momenti difficili, sia a causa della crisi che ha colpito il settore dell’editoria, sia a causa delle vicissitudini giudiziarie del suo editore Mario Ciancio.

Nella nota che la Cgil diffonde alla stampa si legge: “Ciò non solo perché lo stato di salute dell’editoria locale è proporzionale a quello della democrazia e dello sviluppo di un territorio (nel caso etneo già provato da una crisi gravissima) – commentano il segretario generale regionale Alfio Mannino, il segretario generale della Camera del lavoro etnea, Giacomo Rota e il segretario generale del sindacato dei lavoratori catanesi della comunicazione, Gianluca Patanè- ma perché giornalisti, tecnici, poligrafici, impiegati e collaboratori dell’azienda hanno lottato tutti, senza risparmiare vite professionali e private, pur di mantenere in vita con grande dignità le ‘loro’ pagine. È questa una battaglia di resistenza che accomuna molti lavoratori siciliani e che turba parecchio anche il settore dell’informazione, dilaniato da una crisi storica sia economica che d’identità. La Sicilia, e in particolare Catania, ha collezionato una serie di tracolli nel settore editoriale di cui forse pochi anni fa nessuno avrebbe potuto farne previsione. Ora la partita è drammatica. Il sindacato si augura che venga trovata subito un’intesa con la proprietà senza pericolose perdite di tempo e incomprensioni dettate dalle differenze di ruolo”.

Nella foto: la redazione de La Sicilia, a Catania, in via Odorico da Pordenone

Redazione