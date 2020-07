A Zafferana Etnea c’è un nuovo caso di covid 19. Dopo la stasi dei mesi scorsi, la ripresa della diffusione del virus non risparmia la cittadina in provincia di Catania. La conferma arriva direttamente dal primo cittadino Salvo Russo che ne dà notizia attraverso un post su facebook: “Vi aggiorno relativamente alla situazione del covid 19 che in queste settimane ha registrato alcuni casi nell’isola. Come da comunicazione, mi è stata segnalata la positività al tampone di un nostro concittadino”. Il contagiato sta bene e non presenta sintomi: “Si tratta di un caso circoscritto – prosegue il sindaco Russo – assolutamente asintomatico, che non necessita di ospedalizzazione e che, insieme ai suoi familiari, è stato posto in quarantena precauzionale”.

Ma il sindaco Russo pur rassicurando ammonisce: “Non bisogna fare allarmismi ma allo stesso tempo questo episodio ci deve fare riflettere. Vi esorto, pertanto, a non abbassare la guardia, ad avere buon senso nei comportamenti da seguire e rispettare sempre le disposizioni precauzionali come da direttive nazionali e regionali”.

In tanti in paese si chiedono chi sia il contagiato. Nel frattempo le voci di piazza si rincorrono e si parla anche di altre quattro persone positive. Ma la notizia non è confermata dalle fonti ufficiali per cui va presa con il beneficio d’inventario.

Questi alcuni commenti lasciati sui Social sotto il post del sindaco: “Domenica scorsa – si legge – c’era una valanga di gente, tavolini dei bar e ristoranti straripanti di gente, nessun distanziamento e delle mascherine neanche l’ombra”. E poi: “Non ci sono controlli delle forze dell’ordine e nessuno rispetta le regole sul distanziamento”.

Ma il sindaco Russo approfittando del post coglie l’occasione per comunicare che anche quest’anno ci sarà il cartellone estivo degli spettacoli Etna in scena: “Proprio nel massimo rispetto delle normative di riferimento – annuncia il primo cittadino – abbiamo deciso di organizzare il cartellone degli spettacoli, convinti che la ripresa della nostra comunità nel post covid passi anche e soprattutto attraverso l’offerta turistica. Potrete, perciò, godere dal vivo degli spettacoli presso il teatro ‘Falcone Borsellino’ che abbiamo adeguato in maniera scrupolosa alle normative anti contagio e per il cui utilizzo siamo stati autorizzati dall’Autorità Competente”.

Nella foto: la piazza di Zafferana Etnea (Catania) di notte

Rosalba Mazza