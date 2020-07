I Comuni siciliani di Avola (Siracusa) e Misterbianco (Catania) – serviti dall’azienda Dusty – “saranno premiati dalla Regione Siciliana per aver raggiunto e superato nel 2019 il 65% di raccolta differenziata, e specificamente dal suo Dipartimento Acqua e Rifiuti in occasione della cerimonia che si terrà venerdì 17 luglio al Centro Le Ciminiere di Catania”. lo rende noto la stessa azienda, che aggiunge: “Un successo conseguito grazie alla sinergia che Dusty, che instaura con le singole Amministrazioni comunali e con i cittadini virtuosi, che con i loro gesti quotidiani di separazione corretta dei rifiuti concretizzano sempre più l’indispensabile realtà della raccolta differenziata, e dunque del rispetto ambientale del territorio in cui viviamo”.

«I diversi riconoscimenti che ogni anno riceviamo per il nostro lavoro e per le nostre iniziative di sensibilizzazione – afferma l’amministratore di Dusty Rossella Pezzino de Geronimo – sono un’espressione importante dell’esperienza quarantennale che vantiamo nel settore ambientale. Quando in Sicilia è stata avviata la raccolta differenziata, noi eravamo già pionieri, importando il bagaglio di competenze che avevamo costruito nel Nord Italia. Oggi, ancora di più, il nostro motore è il cambiamento etico verso la solidarietà ambientale, verso la conversione ecologica e la riconquista della bellezza del nostro mondo».

Redazione