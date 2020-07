Chiesto per il deputato della Regione Sicilia di Iv, Luca Sammartino, il rinvio a giudizio per corruzione elettorale e in un caso per corruzione semplice. Il giudice Carmela Laudani ha fissato l’udienza al prossimo 17 settembre.

Oltre che per il parlamentare, che è a capo della commissione Lavoro all’Ars, è stato chiesto il rinvio a giudizio per altre sei persone. L’inchiesta della Procura di Catania riguarda la presunta compravendita di voti per le regionali 2017, le politiche 2018 e alcune tornate amministrative. Per l’accusa Sammartino avrebbe promesso posti di lavoro e trasferimenti in cambio di voti per sè e per altri esponenti politici a lui vicini.

Nella foto, il deputato della Regione Sicilia, Luca Sammartino

Ansa