Amare disperatamente, essere lì per lì per farla finita, ma non varcare la soglia del suicidio per dei motivi che forse solo l’inconscio può spiegare. E’ quanto accaduto ieri sera a una donna di 45 anni di Paternò (Catania), la quale ha raggiunto il ponte che sovrasta la Strada statale 121, con l’intenzione di farla finita. Alcuni automobilisti, vedendola in stato confusionale sporgersi pericolosamente dal parapetto, hanno chiesto aiuto al 112 consentendo l’intervento sul posto di una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Paternò.

I militari, si legge nella nota, dopo una lunga opera di persuasione per convincere la donna a non compiere il gesto estremo, notando che la stessa, ormai disperata, stava per lanciarsi nel vuoto sono intervenuti afferrandola per le braccia e traendola in salvo. La poveretta, che sembra abbia compiuto il gesto per questioni di natura sentimentale, è stata soccorsa e trasportata al Policlinico di Catania.

Paternò: panorama

