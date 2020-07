“Far rivivere la piazza più bella di Giarre, scrigno nel cuore del centro storico. E allo stesso tempo dare la possibilità di una nuova vita a una famiglia siriana. Sono questi gli obiettivi dell’iniziativa ‘Estate in piazza De Andrè’, un calendario di eventi a partire dal 15 luglio e fino al 15 settembre. A promuoverlo una rete di associazioni riunite attorno al gruppo Nessuno è straniero a cui il Comune di Giarre ha affidato la gestione di piazza De Andrè”.

Lo spiegano in una nota gli organizzatori: “Da metà luglio – si legge – a metà settembre, in uno scenario suggestivo all’ombra della cupola del Duomo si alterneranno cineforum, reading letterari, mercatini del libro e del fumetto, giochi per i più piccoli, mostre, speech sull’Etna e degustazione di vini, musica e testimonianze. Spazio anche per una due giorni dedicata al pesce azzurro. E tanto altro”.

“Tutte le iniziative – viene spiegato -, col patrocinio del Comune di Giarre, mirano a raccogliere i fondi per centrare l’obiettivo che ci siamo fissati: portare a Giarre (attraverso i corridoi umanitari promossi a livello nazionale da Caritas, chiesa valdese e Comunità di Sant’Egidio a cui collabora la Comunità papa Giovanni XXIII), una famiglia siriana attualmente rifugiata in un campo profughi in Libano e sostenerla nel percorso verso la piena autonomia”.

“L’iniziativa – viene comunicato – verrà presentata ufficialmente alla stampa martedì 14 luglio alle ore 10.30 in piazza De Andrè (ex campo santo vecchio, alle spalle di piazza Duomo). Saranno presenti i rappresentanti delle associazioni promotrici, il sindaco Angelo D’Anna e gli assessori competenti Patrizia Lionti e Dario Li Mura”.

