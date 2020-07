“Undici positivi tra i 66 sbarcati ieri a Pozzallo. Sono di nazionalità pakistana. Ovviamente la Regione dopo avere effettuato su tutti i migranti il test sierologico, ha testato con il tampone i casi di positività rilevata dalla presenza di anticorpi. Continua ad emergere un quadro sconfortante nel quale si erge il silenzio del ministero dell’Interno. Ciò mi impone di adottare in giornata una ordinanza”. Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, dopo gli esiti del tampone per il Covid-19 sui migranti asiatici arrivati nel Ragusano.

“Inutile dire che se a largo di Pozzallo – aggiunge il governatore – fosse stata individuata una nave per la quarantena, come invano richiediamo da settimane, queste persone non sarebbero mai sbarcate fino alla conclamata negatività. Stanno giocando con il fuoco!”.

Nella foto: il porto di Pozzallo (Ragusa)

Ansa