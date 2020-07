“In poco più di due ore stamattina è stato liberato, senza alcuna necessità di ricorrere ad azioni di forza, il terreno privato attiguo a piazza della Repubblica, angolo con piazza Grenoble e via Teocrito, dove fino a un mese fa addietro, con tende e materiale di risulta, oltre una ventina di migranti stazionavano, anche di notte, in gravissime condizioni igienico sanitarie”.

L’Amministrazione comunale di Catania comunica di aver proceduto alla pulizia di un altro pezzo di città. “A seguito dell’ordinanza del sindaco Salvo Pogliese dello scorso 17 giugno – dice la nota -, a cui è seguita una costante azione di convincimento delle assistenti sociali comunali e dei volontari del presidio leggero a lasciare quell’area malsana, stamattina operatori della polizia Municipale, al comando di Stefano Sorbino, con il supporto di Carabineri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato, hanno guidato lo sgombero di circa otto tonnellate di rifiuti e materiale di ogni tipo, dall’area dove erano rimasti a dimorare solo quattro migranti, risultati non regolari, e per questo presi in consegna dagli agenti della Questura per gli accertamenti e gli conseguenziali di legge”.

“Effetti personali dei quattro migranti – spiega il comunicato – sono stati presi in consegna dagli agenti, mentre tutto il resto, tra cui numerosi materassi e tende del tipo canadesi degli altri ma anche un grande televisore, lasciato da quanti nei giorni avevano lasciato l’area è stato rimosso con ruspe e automezzi, dagli operatori della raccolta rifiuti e portato di discarica”.

“A conclusione delle attività di ripristino – si legge nel documento del Comune – delle essenziali condizioni di sicurezza igienica, il sindaco Salvo Pogliese che ha seguito le operazioni, in costante contatto con il capo di gabinetto Giuseppe Ferraro presente sul posto assieme all’assessore all’ecologia e alla sicurezza Fabio Cantarella, ha parlato di ‘impegno mantenuto, portato a compimento grazie anche alla collaborazione del prefetto e del questore liberando un’area dove vi erano condizioni igieniche devastanti. Un atto dovuto arrivato dopo un’azione di persuasione che ha avuto i suoi effetti, visto che erano rimasti solo quattro migranti irregolari”.

“Il sindaco Pogliese – conclude il comunicato – ha anche annunciato, d’intesa con l’assessore all’ecologia Fabio Cantarella, che già domani mattina a partire dalle cinque del mattino ci sarà una nuova operazione di pulizia e derattizzazione di tutta l’area di Corso Sicilia e piazza della Repubblica-Grenoble”.

