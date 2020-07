“Clamorosa marcia indietro della Dusty srl, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti di Catania. Nonostante l’accordo firmato con i sindacati nella primavera scorsa, non saranno 31 ma soltanto 15 i lavoratori che verranno stabilizzati”. Lo annuncia con una nota la Cgil di Catania che aggiunge: “La comunicazione è arrivata al termine di un incontro avuto con l’azienda oggi pomeriggio, nel corso della quale è stato ribadita la nuova scelta aziendale motivata con una non ben definita ‘difficoltà organizzativa”.

Lo comunicano Alfio Leonardi, coordinatore regionale Igiene ambientale Fp Cgil, Corrado Tabita di USB, ed Emanuele Parisi di Fast Confsal. “Già venerdì organizzeremo le prime assemblee dei lavoratori per informarli di quanto sta accadendo. – spiegano i rappresentanti sindacali – Siamo costernati e amareggiati. Disattendere accordi sindacali e istituzionali non è di certo un segnale di rispetto delle regole. All’azienda era anche stata data la possibilità di procedere con la formula delle 24 ore, ma l’ipotesi non ha poi avuto seguito; e anche per questo siamo perplessi rispetto a quanto ci è stato comunicato. Non vorremmo che il via libera dei mesi scorsi sia arrivato solo per mantenere un clima sereno utile alla formazione della nuova società Green team srl. Purtroppo questa vicenda avrà un seguito”.

