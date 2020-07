“Siamo stupiti delle dichiarazioni rilasciate dal coordinatore regionale Igiene ambientale Fp Cgil Alfio Leonardi, da Corrado Tabita di Usb e da Emanuele Parisi di Fast Confsal. Non soltanto respingiamo ogni accusa di ‘clamorosa marcia indietro’ e di ‘disattendere gli accordi sindacali e istituzionali’, ma ne dimostriamo la loro infondatezza perché l’accordo è stato raggiunto ieri sera con il consenso di tutte le parti e verrà siglato domani, giovedì 23 luglio”.

Con questa affermazione affidata a un comunicato stampa l’azienda Dusty – preposta allo smaltimento dei rifiuti del Comune di Catania – smentisce i sindacati che ieri ne avevano stigmatizzato il comportamento, in quanto la ditta non avrebbe mantenuto l’accordo di stabilizzare 32 lavoratori (come pattuito), anziché 15, come denunciato nella nota.

A parlare oggi per conto della Dusty srl, l’amministratore Rossella Pezzino de Geronimo, che aggiunge “come l’incontro di ieri con i sindacati sia stato indetto ‘proprio allo scopo di trovare una soluzione condivisa, nel pieno rispetto delle regole e della responsabilità sociale che da quarant’anni caratterizza e contraddistingue in modo chiaro e risaputo la nostra linea aziendale”.

“I sindacati – aggiunge l’amministratore De Geronimo – conoscono bene la serietà della nostra azienda, la nostra costante disponibilità al confronto. Ci rincresce quindi che le loro affermazioni vadano nella direzione opposta all’obiettivo comune, cioè quello di operare insieme le migliori scelte nell’interesse dei lavoratori, che sono il nostro capitale umano. Non comprendiamo il loro essere ‘costernati e amareggiati’ per un passo indietro che non c’è mai stato, per questo sono certa – conclude Rossella Pezzino de Geronimo – che gli stessi sindacati confermeranno in toto e senza remore quanto replicato in questa nota”.

Redazione