”Il bando pubblico garanzia di trasparenza per tornare grandi”. E’ l’appello lanciato oggi pomeriggio dal sindaco di Catania, Salvo Pogliese, in relazione al tentativo di salvataggio del Catania Calcio dal fallimento. “Con la pubblicazione del bando di evidenza pubblica da parte del Tribunale – dice Pogliese – , si sono finalmente poste le basi solide per salvare la matricola 11700 e la categoria di militanza del Calcio Catania”.

“Tutto – prosegue il sindaco – dovrà avvenire nella massima trasparenza affinché il passaggio di proprietà avvenga con le garanzie necessarie a tutelare la storia e la tradizione della società rossazzurra e ritornare in breve tempo ai livelli che le competono”.

“In queste settimane – afferma il primo cittadino di Catania – abbiamo registrato il senso di responsabilità della Finaria e in particolar modo dei suoi legali ma anche dell’amministratore unico del calcio Catania Gianluca Astorina, che non si sono arroccati su posizioni pregiudizievoli, ma anche la ferma volontà e determinazione dei soci della Si.Gi. a voler rilevare il club con un impegno fattivo. Tra venti giorni conosceremo i nuovi acquirenti, a conclusione di una procedura limpida e nella massima legalità, presupposti indispensabili per fare crescere una nuova società con obiettivi ambiziosi come tutti auspichiamo”.

“Intanto – dice ancora il sindaco – domenica prossima per il secondo turno dei play off (per la salvezza dalla serie C, ndr.) ci aspetta una sfida sportiva difficile ma non impossibile. La generosità dei tifosi che si stanno autotassando dimostra, ancora una volta, che essi rappresentano un patrimonio inestimabile che va tutelato con ogni forza e risorsa disponibile. Siamo consapevoli che questi tifosi meritano molto di più che le tribolazioni di questi ultimi anni e per questo siamo in campo con loro, in prima linea per risorgere più forti di prima: insieme ce la faremo”.

Nel frattempo i tifosi stanno raccogliendo i fondi per dare un “supporto economico” ai giocatori del Catania. Come riportato nella pagina Facebook La Domenica allo stadio, sono quasi 900 i biglietti staccati per la raccolta fondi organizzata dai gruppi della Curva Nord. L’offerta minima – viene ricordato – è di 5 Euro. la cifra complessiva verrà recapitata al tecnico Cristiano Lucarelli, che poi provvederà ai giocatori.

Barbara Contrafatto