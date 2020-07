‘Scoppia nell’ospedale “Castiglione Prestianni” di Bronte – Catania – in tutta la sua gravità, il caso Anestesia. Per carenza di medici, per tutto il periodo estivo, l’Asp ha sospeso la Guardia attiva notturna, sia il sabato che la domenica, e quella di giorno di alcune domeniche, sostituendola con una semplice Pronta disponibilità’.

E’ l’atto d’accusa, diffuso sotto forma di un comunicato stampa, che il Comune etneo lancia nei confronti dell’Asp per le carenze di cui è afflitto l’ospedale Castiglione Prestianni di Bronte. ‘Ma la cosa più grave – dice il comunicato dell’Amministrazione comunale – è che nei giorni feriali il turno di pomeriggio, ovvero dalle 14 alle 20, l’avvicendamento di guardia attiva di anestesia sarà coperto da un solo medico, con gravi ripercussioni sui servizi dell’ospedale’.

“L’ospedale sarà costretto ad interrompere alle 14 l’attività chirurgica. – afferma particolarmente allarmato ed arrabbiato il sindaco di Bronte, Graziano Calanna – Con un solo medico anestesista che dovrà badare alle emergenza sarà impossibile che si effettuino interventi chirurgici programmati. Capite bene quale disagio questo comporti per l’attività di tutto l’ospedale, ma in particolare per la Chirurgia ed il Punto nascita”.

‘Da verifiche effettuate – seguita la nota del Comune – sembrerebbe che l’emergenza sia scaturita da una già cronica carenza di personale, acuita da malattie e soprattutto dalla necessità dei medici di dover prendere le ferie estive. In reparto i medici anestesisti dovrebbero essere 8 ed invece sono in 6. Di questi – prosegue il comunicato – , una è in maternità, uno in malattia ed uno usufruisce della legge 104. Questi medici, nonostante le evidenti difficoltà, hanno fino ad oggi garantito il servizio, sobbarcandosi turni in più, ma adesso che è arrivato il periodo delle ferie i conti dei turni sono saltati’.

“Una situazione che avevamo previsto addirittura a maggio. – aggiunge Graziano Calanna – Quanto sta accadendo oggi lo hanno scritto i giornali locali e regionali ed anche le tv nazionali. Eppure nessuno è riuscito a porre rimedio. Considero l’accaduto di una gravità inaudita. Non mi vengano a dire che non hanno trovato medici che hanno accettato di venire a Bronte. Questo, in una società civile adeguatamente organizzata, non può ragionevolmente essere una giustificazione. Stiamo parlando di servizi ospedalieri, della salute della gente. Non mi vengano a dire che non è stato possibile imporre mobilità o effettuare comandi per coprire i turni mancanti. Non è possibile – continua – che si interrompa una guardia attiva in un ospedale di montagna al servizio di una popolazione di circa 50 mila abitanti. Poi mi dicono che l’attenzione è massima. Adesso – conclude – diciamo basta! Siamo pronti a scendere in piazza ed a protestare. Faremo sentire la nostra voce, perché Bronte merita rispetto”.

‘Una situazione grave in un ospedale con diverse criticità’, aggiunge il comunicato. “Vedremo subito di anticipare l’incontro che ho già programmato con il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa. – conclude Calanna – Se l’Asp non ci ascolta, ci ascolterà qualcun altro”.

Nella foto, l’ospedale Castiglione Prestianni di Bronte

Redazione