Dopo il lockdown, Belpasso (Catania) torna a vivere. E lo fa grazie – anche – a un’iniziativa privata, Officine del cibo, un locale immerso nel barocco della centralissima piazza Umberto (ai numeri civici 2 e 3) dove, al fresco delle pendici dell’Etna, si possono gustare le migliori specialità della tradizione siciliana, stando comodamente seduti all’aperto, davanti alla suggestività della Chiesa Madre, oppure all’interno, dove la singolarità dell’arredamento (allestito dall’Interior design Paolo Ciaorella) crea una magica fusione fra legni antichi e immense viti di metallo, porte di cento o duecento anni fa trasformate in tavoli e vecchi bancali diventati vinerie.

Officine del cibo non è un nome scelto a caso. L’unicità dei prodotti e la bontà della cucina ne fanno un locale unico e originale nel modo di elaborare i cibi, specialmente se si parla della riscoperta dei sapori di una volta e della rivisitazione di diverse pietanze in chiave moderna.

Ecco allora che è possibile trovare una vasta gamma di antipasti, di primi, di secondi, di dolci, in cui si trovano piatti a base di carne, la specialità per antonomasia delle Officine del cibo, dato che il ristorante è collegato all’attigua macelleria La Chianca, famosa sia a Belpasso che fuori per la genuinità delle carni prodotte nei migliori allevamenti siciliani: e quindi puoi trovare di tutto, dalla Chianina alla Fiorentina, dall’Angus alla Scottona. Ma anche di pesce freschissimo, di verdure, di dessert.

‘Il locale era nato originariamente per offrire un servizio alle persone che soffrono di celiachia – dicono i titolari, Francesco Sapienza e Maria Pellegrino – . Poi abbiamo capito che si poteva andare ben oltre e dal solo ‘senza glutine’ siamo passati all’offerta free’.

I risultati sono arrivati subito. Attraverso il ‘passa parola’ il locale è frequentatissimo. ‘I clienti – spiegano Francesco e Maria – apprezzano la bontà del couscous di pesce, di carne o di verdura, dei tanti tipi di pasta, delle insalate di riso, delle parmigiane, delle caponate, degli involtini al pistacchio, alla messinese e in tante altre varietà, dei salumi e dei formaggi nostrani, e anche di una recente invenzione, il ‘panino personalizzato’, con salsiccia, cime di rapa e pepato fresco: sta piacendo moltissimo’.

Anche se il locale, come detto, è rinomato per le carni, va forte anche il pesce, servito il venerdì attraverso varie ricette, anche se l’insalata di mare è quella che va fortissima.

Le Officine del cibo è aperto ogni giorno, escluso il lunedì, dalle 11,45 alle 15, mentre la sera è possibile cenare dalle 20 alle 23,30 dal giovedì alla domenica. Per prenotazioni 351 8260991.