La Fondazione “Carri di S. Lucia” di Belpasso celebra il decennale dalla sua costituzione. Quest’anno per le restrizioni dovute al Coronavirus gli appuntamenti dei festeggiamenti del Patrocinio di S. Lucia, giunto alla sua 77° edizione, non vedranno la riproposizione dei Carri presentati lo scorso Dicembre dai 5 quartieri cittadini Matrice, S. Antonio, Purgatorio, S. Rocco e Borrello. La Fondazione, presieduta da Antonio Girgenti, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e la Pro-Loco, ha organizzato al Cortile “Russo Giusti” un doppio appuntamento nel rispetto delle misure di prevenzione anti Covid-19, per ricordare il 6 Agosto 1943, quando un carro armato tedesco si inceppò all’ingresso del paese, alla 4ª Traversa, permettendo agli inglesi di entrare a Belpasso senza scontri.

Sabato 1 agosto, alle ore 21.00, è in programma la presentazione del volume “ I Carri di Santa Lucia di Belpasso – commenti parlati” edito da Algra Editore. Il volume, curato da Gianni De Luca, racchiude alcuni dei soggetti più significativi dei Carri di Santa Lucia. Una selezione di questi rivivranno nelle letture di Agata Longo e Nunzio Sambataro, dopo l’introduzione del prof. Nino Bellia. Per partecipare all’incontro sarà necessario prenotarsi, dal momento che, per le restrizioni vigenti, potranno trovare posto al massimo 100 persone. Alle ore 22,00, invece, si terrà lo spettacolo “Versante Sud 1669”, prodotto dalla Pro Loco Belpasso, scritto da Nuccio Corallo, Roberto Bruno e Tony Carciotto sulla terribile eruzione dell’Etna del 1669. Contributo musicale di Anna Maria Zappulla e Antonio Longo, teatro con l’apporto dell’attore Rosario Valenti. Musiche, canzoni e testi sono ispirati agli scritti dei tre autori siciliani Sfilio, Nicosia, Recupero, che nel 1669 descrissero quanto accaduto nei 122 giorni di quella tragica eruzione.

«Quest’anno – dice il presidente della Fondazione Antonino Girgenti – abbiamo dovuto rinunciare alla riproposizione estiva delle spaccate dei Carri di S.Lucia di Belpasso nel rispetto delle misure di sicurezza imposte dall’emergenza Covid. Abbiamo però voluto ricordare il Patrocinio, celebrare S. Lucia e il territorio, tracciando un percorso narrativo ideato col supporto di arti come la letteratura, il teatro e la musica».

Da domani, Giovedì 30 Luglio, diversi saranno gli appuntamenti religiosi che avranno luogo nella chiesa Madre di Belpasso, guidata dal parroco Mons. Giovanni Lanzafame. In preparazione alle celebrazioni di domenica 2 agosto, domani, venerdì e sabato grande spazio avrà l’adorazione eucaristica con le Sacre Quarantore.

Domenica le Sante Messe si svolgeranno tutte all’interno del duomo belpassese che, per ogni celebrazione, potrà accogliere un massimo di 200 persone.

Redazione