Quando sembrava che ormai Belpasso (Catania) fosse fuori pericolo dal coronavirus, ecco la doccia fredda che gela una intera comunità: un nuovo caso di contagio. “Si tratta – dice il sindaco Daniele Motta – di una persona che sta bene ed è in isolamento domiciliare, alla quale auguriamo una veloce guarigione.

I casi di Covid-19, fino a questo momento, a Belpasso, sono 24, di cui 2 attualmente attivi, 3 deceduti e 19 guariti. Una brutta notizia, in quanto inaspettata, perché rischia di far tornare i cittadini all’incubo di un mese fa, quando i contagi si verificavano giornalmente, specie in un momento in cui qualche scienziato afferma che “il virus è ormai spento”.

Se si tratta del residuo della pandemia o di qualcosa di più concreto è ancora presto per dirlo. “Questa notizia ci scoraggia un po’ – continua il primo cittadino – ma ci deve fare capire che ancora l’emergenza non è conclusa e prendere sotto gamba questo periodo sarebbe un grave errore”.

“Continuiamo a proteggerci – afferma Motta – e a proteggere i nostri cari, teniamo sempre alto il livello di attenzione, utilizziamo la mascherina, stiamo attenti alle distanze”.

“I dati a livello regionale e nazionale – conclude il primo cittadino – sono comunque confortanti e diminuiscono sempre di più gli ospedalizzati. Sono certo che dopo questa lungo ed estenuante periodo torneremo alla normalità e diremo la parola “fine” al coronavirus”.

Nella foto: il municipio di Belpasso (Catania)

