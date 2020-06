“Sanzioni pesanti della Polizia Municipale di Catania per cinque locali del centro storico che nella notte tra sabato e domenica, hanno violato l’orario di chiusura che con ordinanza del Sindaco Salvo Pogliese è stato fissato all’una di notte. A ciascuno di essi è stata applicata una multa di 400 euro e la sanzione accessoria della chiusura provvisoria dell’attività per 5 giorni”. Lo rende noto il comune del capoluogo etneo, spiegando che “i locali, due ubicati in Via Teatro Massimo e due in Via Landolina, erano stati trovati aperti e in pieno esercizio alle 2.30 della domenica mattina durante un giro di ricognizione della pattuglia notturna della Polizia Commerciale che – in considerazione dell’elevato numero di utenti presenti, molti dei quali seduti ai tavoli, e dei problemi di ordine pubblico che si sarebbero potuti verificare – ha evitato di intervenire nell’immediato, inoltrando ai superiori gerarchici una relazione di servizio per l’adozione dei successivi provvedimenti”.

“Per tale motivo – si legge nella nota -, su disposizione del Comandante, sono stati redatti d’ufficio i verbali che sono stati notificati ai quattro esercenti lunedì pomeriggio, insieme all’ordine di chiusura immediata per 5 giorni, eseguito contestualmente dalla pattuglia annonaria”.

“Sempre nelle prime ore del mattino di domenica – scrive il Comune di Catania – la Polizia Municipale ha sanzionato con la chiusura per 5 giorni un chiosco bar in Piazza Pardo che, alle 4,10 del mattino è stato trovato ancora in attività, in violazione della citata ordinanza sindacale che, oltre a prevedere la chiusura all’una del mattino, stabilisce la successiva apertura non prima delle 6”

“Anche nei prossimi giorni – conclude la nota -, in linea con le direttive del sindaco Salvo Pogliese e dell’assessore Alessandro Porto, ulteriori serrati controlli verranno effettuati nel centro storico per garantire il rispetto delle regole ed evitare che comportamenti sconsiderati da parte degli esercenti e dell’utenza favoriscano una nuova diffusione dei contagi del virus COVID-19”.

Nella foto: la pattuglia della Polizia municipale di Catania mentre effettua i controlli notturni

Redazione