“Attivato a Troina (Enna) un fondo di 100 mila euro per i cittadini in momentanea difficoltà economica a causa dell’emergenza Covid-19 (e non solo)”. Ne dà notizia il sindaco Fabio Venezia con un comunicato.

Si tratta, dice Venezia, di “micro prestiti da 1.000 a 3mila Euro” destinati a cittadini con problemi economici, “rimborsabili in 48 mesi per ‘soggetti non bancabili’, con garanzia totale da parte del Comune”.

“Un concreto ed efficace sostegno – spiega il sindaco – reso possibile grazie all’accordo tra il Comune di Troina, l’Ente Nazionale per il Microcredito e la Banca di Credito Cooperativo ‘La Riscossa’ di Regalbuto.

Nella foto: il sindaco di Troina (Enna), Fabio Venezia

