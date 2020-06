Torna il volo quotidiano Trapani-Roma e viceversa. L’annuncio è stato dato ieri in occasione del flash mob che si è svolto all’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi. Il volo era stato cancellato da Alitalia nei giorni scorsi. Adesso – secondo il comunicato stampa inviato dal management di Airgest – viene riattivato grazie alla compagnia aerea Albastar, già presente con le rotte per Cuneo e Milano Malpensa”.

“Le tariffe dei biglietti in vendita dal 18 giugno – dice la nota -, saranno low cost, e ci sarà una tariffa concorrenziale per chi è stato lasciato a terra da Alitalia, che potrà chiedere il rimborso del biglietto e partire ugualmente da Trapani”.

“La presidente della compagnia spagnola, con sede anche a Catania, oltre che a Palma Di Maiorca, Milano e Bergamo, Daniela Caruso – spiega la nota – ha anticipato che stanno lavorando per basare, a breve, un aeromobile a Trapani, un Boeing 737-800 da 189 posti in classe unica, e subentrare anche nella tratta verso Milano Linate. Ad agosto si potrà raggiungere Lourdes, via Roma, con lo stesso biglietto”.

«La notizia è doppiamente positiva – ha affermato Salvatore Ombra, presidente di Airgest, la società che ha in gestione l’aeroporto trapanese – non solo perché, dopo l’abbandono di Alitalia, una importante tratta è stata subito riattivata ma anche e soprattutto perché volerà in orari più consoni per professionisti e turisti stessi, con partenza la mattina presto e rientro la sera. Adesso il territorio deve rispondere volando e acquistando i biglietti, visto che non vivono di finanziamenti statali».

“Ed è stata proprio la nuova fascia oraria del Trapani-Roma – si legge nel documento – ad entusiasmare le centinaia di partecipanti alla manifestazione che ha coinvolto autorità, cittadini e rappresentanti di varie associazioni trapanesi, da quelle più strettamente legate al turismo a quelle che operano nel mondo del sociale e della salute. Presente persino una delegazione di Bagheria, con tanto di bandiere della Trinacria, per esprimere la propria solidarietà all’aeroporto di Trapani per le ingiustizie subite, nel nome di una Sicilia unita”.

“Ad intervenire, oltre al presidente di Airgest, Salvatore Ombra, sono stati, il deputato Eleonora Lo Curto, in rappresentanza della Regione siciliana, il presidente della Camera di commercio di Trapani, Pino Pace, quello dell’associazione industriali, Gregory Bongiorno, Rosalia D’Alì del Distretto turistico e i sindaci di Trapani, Giacomo Tranchida e di Marsala, Alberto Di Girolamo, in rappresentanza dei sindaci di quasi tutti i comuni del comprensorio trapanese presenti all’incontro, insieme, ai segretari dei maggiori partiti politici e ai sindacati, per la CISL Palermo Trapani il segretario Leonardo La Piana, UIL Trapani, Eugenio Tumbarello e Giuseppe Tumbarello della UIL trasporti Trapani e, ancora, Filippo Cutrona, segretario generale CGIL Trapani. Per il territorio sono intervenuti Caterina Loria del comitato “Se volo resto”, Fabio Lo Bono di Confesercenti e Rosi Napoli presidente dell’associazione ristoratori trapanesi”.

Redazione