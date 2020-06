E’ diventato virale il video, che ritrae un poliziotto mentre schiaffeggia un immigrato e costringe altri profughi a schiaffeggiarsi a vicenda come “punizione” per aver tentato la fuga da un centro d’accoglienza.

La vicenda già nota ha portato all’iscrizione dell’agente nel registro degli indagati con l’accusa di abuso dei mezzi di correzione, dopo la segnalazione fatta dalla Questura alla Procura di Agrigento. Il poliziotto è stato anche sollevato dall’incarico: non presterà più servizio nel centro d’accoglienza dove si sono svolti i fatti. Mercoledì pomeriggio, secondo quanto disposto dal gip Alessandra Vella e chiesto dal pm Cecilia Baravelli, si terrà l’incidente probatorio: cinque dei tunisini, fra cui i due che sarebbero stati costretti a schiaffeggiarsi fra loro, saranno interrogati dallo stesso gip, dal pm e dal difensore del poliziotto indagato, l’avvocato Daniela Posante.

Ansa